Duomo i lavori avanzano | Ora tetto e campanile Poi intervento all’interno

I lavori sulla Cattedrale di Forlì sono in corso, con il tetto e il campanile in fase di completamento. Successivamente, si procederà con gli interventi all’interno della chiesa. I lavori sono finanziati dai fondi Pnrr e coinvolgono anche il santuario di Fornò e la Badia di Dovadola. Le operazioni si stanno svolgendo secondo i piani previsti.

Sono già in fase avanzata di esecuzione i lavori finanziati dai fondi Pnrr relativi alla Cattedrale di Forlì, al santuario di Fornò e alla Badia di Dovadola. A fare il punto è la Diocesi di Forlì-Bertinoro. Nella Cattedrale, che si prepara per il 2028, sesto centenario della Madonna del Fuoco patrona di Forlì, ora si lavora sulle coperture esterne e sul consolidamento della cuspide del campanile. La Diocesi fa sapere che "il costo complessivo è di 1.025.680,47 euro ed è finanziato con risorse del Pnrr, con i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e risorse private". I lavori Pnrr devono terminare entro il 30 giugno, pena la perdita dei fondi.