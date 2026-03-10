Per le vacanze del 2026, le destinazioni più scelte sono la Spagna e il Portogallo, mentre Asia e Australia presentano alcuni rischi. La guida evidenzia le principali mete, ma segnala anche le problematiche legate a conflitti in Medio Oriente che influenzano il traffico aereo, con numerosi voli di linea cancellati o modificati. Le restrizioni e le tensioni geopolitiche continuano a incidere sulle possibilità di viaggio.

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi ma non dove vuoi. Il conflitto attualmente in corso in Medio Oriente sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico aereo con molti voli di linea soppressi o posticipati. Alcuni dei Paesi interessati dal conflitto, come Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, oltre a essere mete ambite dai turisti a caccia di clima favorevole e lusso, sono scali strategici per chi vuole partire alla volta di Asia e Australia, mete al momento difficilmente raggiungibili dall'Italia. Viste le imminenti festività pasquali, e dato che il conflitto internazionale pare non fermarsi, è utile capire quali mete evitare e come poter organizzare viaggi alternativi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dove andare in vacanza nel 2026? Da Spagna e Portogallo ai rischi Asia e Australia: la guida (e l'allarme guerra)

Articoli correlati

Milano è la città dove andare nel 2026 per una vacanza breve, Time Out: “La più elegante d’Italia”Time Out ha selezionato le migliori città d'Europa per vacanze brevi: ha messo al primo posto Milano, che sta per ospitare le Olimpiadi Invernali.

Ecco dove andare nel 2026, le mete perfette per ogni mese: Lanzarote a gennaio, aprile a Nara con i ciliegi in fiore e novembre a Edimburgo – LA GUIDAC’è chi legge l’oroscopo per il nuovo anno, noi desideriamo scoprire dove andare nel mondo: ecco le destinazioni per partire da gennaio a dicembre...

Quali sono le mete sicure a Pasqua e in estate Dalla Spagna ai rischi Asia e Australia, la guida

Contenuti utili per approfondire Dove andare in vacanza nel 2026 Da...

Temi più discussi: Dove andare in vacanza nel 2026? Da Spagna e Portogallo ai rischi Asia e Australia: la guida (e l'allarme guerra); Dove andare in vacanza: le 25 migliori mete per l’estate 2026; Dove andare in vacanza nel 2026? Da Spagna e Portogallo ai rischi Asia e Australia: la guida (e l'allarme guerra); La guerra e i viaggi, il tour operator: Gli italiani non si fermano, cambiano destinazioni e rotte.

Dove andare in vacanza nel 2026? Da Spagna e Portogallo ai rischi Asia e Australia: la guida (e l'allarme guerra)Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi ma non dove vuoi. Il conflitto attualmente in corso in Medio Oriente sta avendo pesanti ripercussioni sul ... msn.com

Pasqua 2026: dove andare in vacanza? La mappa delle mete sicure tra crisi e rincariPasqua 2026 è alle porte. Scopri dove andare in vacanza a Pasqua 2026 tra nuove opzioni e destinazioni da evitare. informazionescuola.it

Letizia di Spagna, scienziata delle biotecnologie per un giorno, visita l'Orto d'Europa - facebook.com facebook

In Spagna - Inter, #Lunin è l'ideale candidato per il dopo-Sommer: c'è l'ok di #Chivu. La strategia x.com