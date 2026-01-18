Milano è la città dove andare nel 2026 per una vacanza breve Time Out | La più elegante d'Italia

Milano si conferma come meta ideale per una breve vacanza nel 2026. La città, scelta da Time Out come “la più elegante d’Italia”, si prepara ad accogliere le Olimpiadi Invernali, offrendo un mix di cultura, design e tradizione. Una destinazione che coniuga modernità e storia, ideale per chi desidera scoprire le bellezze di una città in continuo fermento. Milano rappresenta un punto di partenza perfetto per un soggiorno breve e ricco di esperienze.

