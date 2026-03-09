Sanremo Cleo delle Bambole di pezza si tatua il volto di Carlo Conti dopo il Festival

Dopo il Festival di Sanremo, Cleo, cantante della band Bambole di Pezza, si è tatuata il volto di Carlo Conti. Il gesto, che ha attirato l’attenzione di molti, è stato condiviso sui social e ha generato molte reazioni. Cleo ha spiegato che il tatuaggio rappresenta un segno di gratitudine verso il conduttore e l’esperienza vissuta durante la manifestazione.

Il gesto simbolico di Cleo, frontwoman della rock band Bambole di Pezza, ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nelle ultime ore, trasformando un semplice tatuaggio in una potente narrazione di riscatto e gratitudine. La decisione della cantante di imprimere sulla propria pelle il volto di Carlo Conti non è soltanto una bizzarria da popstar, ma rappresenta il culmine di un percorso umano e professionale estremamente tortuoso. Attraverso un lungo e toccante post condiviso sui propri canali social, l’artista ha svelato i retroscena di una vita segnata da sacrifici profondi e momenti di vera indigenza, individuando nella partecipazione al Festival di Sanremo 2026 la chiave di volta che ha finalmente spalancato le porte del successo dopo anni di porte chiuse e incertezze economiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

