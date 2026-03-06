In Lombardia esami visite e farmaci gratis per le donne vittime di violenza

In Lombardia, le donne vittime di violenza potranno accedere gratuitamente a esami, visite mediche e farmaci senza dover pagare il ticket. La Regione ha approvato un’agevolazione che durerà tre anni dalla data di rilascio. Questa misura mira a offrire un supporto concreto alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà. La decisione riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie specifiche.

Esami, visite e farmaci senza pagare il ticket per dare sostegno alle donne vittime di violenza: Regione Lombardia ha approvato un’esenzione specifica, che dura tre anni a partire dal rilascio. Obiettivo, agevolare l’accesso tempestivo alle cure mediche e al supporto psicologico per le donne che subiscono violenza, eliminando i costi sanitari che possono essere un ostacolo significativo per molte vittime. L’esenzione è contenuta in un provvedimento approvato a inizio febbraio (DGR n. XII5694 del 02.02.2026), che stabilisce il codice specifico (VA00), destinato alle donne residenti in Lombardia che hanno subito violenza di genere e sono inserite in un percorso nei centri antiviolenza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Regione Lombardia: esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenza

Regione Lombardia approva l’esenzione del ticket sanitario per le donne vittime di violenzaLa Regione Lombardia ha varato un provvedimento storico per la tutela delle donne vittime di violenza: l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario...

Una selezione di notizie su In Lombardia esami visite e farmaci....

Temi più discussi: Concorso Regione Lombardia Istruttori 2026: 13 posti per diplomati; Antonio D'Amore (direttore generale dell'Azienda Ospedaliera): Eccellenze e innovazione così diventiamo attrattivi; Niguarda, Humanitas e San Raffaele tra i migliori ospedali al mondo secondo la classifica 2026.

Lombardia. Visite ed esami si prenotano in farmaciaGrazie al collegamento informatico diretto e tempestivo tra i vari soggetti erogatori della sanità, le 3.000 farmacie lombarde rafforzano il loro ruolo anche attraverso altri servizi di utili al ... quotidianosanita.it

In Lombardia solo 4 esami salvavita su 10 vengono erogati entro 72 ore: la denuncia del PdIn Lombardia solo 4 visite su 10 urgenti vengono eseguite entro le 72 ore. Anche in questa particolare area, crescono le liste d’attesa. Il sistema sanitario, infatti, non riesce a rispondere alla ... fanpage.it

Con STAI 2, Regione Lombardia investe in competenze, servizi e territori per rendere l’esperienza di viaggio più accessibile, autonoma e inclusiva. Dalla montagna ai percorsi culturali, i Giochi Invernali 2026 diventano un'opportunità per costruire un'accoglie - facebook.com facebook

Al confine tra Lombardia e Veneto tre sorelle producono uno dei migliori Lugana - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/d… x.com