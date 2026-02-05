La donna che studia il silenzio | Vi spiego perché è rivoluzione

Minneapolis torna a essere al centro dell’attenzione, questa volta non solo per le proteste politiche, ma anche per un primato poco noto. Una donna ha deciso di studiare il silenzio e spiega perché questa scelta rappresenta una vera rivoluzione. La città, infatti, si muove tra tensioni e cambiamenti profondi, e ora anche sul fronte della comunicazione si apre una nuova strada.

Se Minneapolis ha guadagnato rilevanza internazionale come teatro del violento scontro politico in corso negli Usa, vanta anche un primato noto a pochi esperti. Come chi studia, da trent’anni, il silenzio. Professoressa Nicoletta Polla-Mattiot, in quella città del Minnesota esiste la più stupefacente camera anecoica. Cos’è? "Una camera fonoassorbente al 99,99%. Praticamente, una struttura esagonale, rivestita da doppie pareti e da cunei bruniti in fibra di vetro spessi oltre 1 metro: un parallelepipedo a tenuta stagna e sospeso con molle che lo proteggono dalle vibrazioni, circondato da una seconda stanza in acciaio, e da una terza in cemento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La donna che studia il silenzio: "Vi spiego perché è rivoluzione" Approfondimenti su Minneapolis Scontro Iran e Venezuela, vi spiego il perché del silenzio delle piazze. Scrive Merlo In questo articolo di Merlo, analizziamo le ragioni del silenzio nelle piazze italiane riguardo alle crisi in Iran e Venezuela. Sabatini lancia la Juve: «È in lotta per lo scudetto e vi spiego perché. Ci sono dei segnali che…» Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. KULFI The Singing Star — Full Episode 28 | Indian Series in English Dubbed | Indian Drama Ultime notizie su Minneapolis Scontro Argomenti discussi: La donna che studia il silenzio: Vi spiego perché è rivoluzione; Mammografia senza radiazioni e dolore, San Martino guida lo studio europeo su 10mila donne; Angela Varzaru che amava il cinema e i libri: chi era la donna morta in moto alla Celadina travolta da un camion; Menopausa cambia il cervello delle donne, lo studio. “Hanno pensato fosse mononucleosi, ma era un tumore”: Alessandra Martines condivide la sofferenza vissuta dalla figlia Stella. Oggi, quella giovane donna che ha affrontato cure difficili studia teologia. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.