DiVini Libri a Vietri sul Mare | Micaela Palmieri presenta Malanotte Rimpiango quasi tutto

Giovedì 12 marzo alle 19, presso la Sala degli Affreschi del Comune di Vietri sul Mare, si svolge l'incontro con la giornalista Rai Micaela Palmieri, che presenta il suo libro intitolato “Malanotte rimpiango quasi tutto”. L’evento fa parte della rassegna “DiVini Libri” e prevede una chiacchierata con l’autore.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo, ore 19, presso la Sala degli Affreschi del Comune di Vietri sul Mare, la giornalista Rai Micaela Palmieri presenta “Malanotte rimpiango quasi tutto” a DiVini Libri Chiacchierata con l'Autore. Ne parlerà con la giornalista Rossella Pisaturo. La serata sarà aperta dal Sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e dall'assessore alla Cultura, Daniele Benincasa, i quali porteranno i saluti dell'amministrazione e dell'intera città. Non mancherà il lettore Raffaele Sansone, che leggerà i brani più significativi del libro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

La giornalista Micaela Palmieri a Troia presenta il libro ‘Next stop Rogoredo'Sabato 7 febbraio alle 19 presso la biblioteca comunale ‘Marasca’ di Troia ci sarà la presentazione del libro ‘Next stop Rogoredo – Storia di chi è...

Proroghe demaniali senza gara, il gruppo consiliare "Vietri che Vogliamo": "A Vietri sul Mare si rischia di fare la stessa figuraccia avvenuta a Positano"La recente sentenza del Tar (la numero 167 del 2026, la numero 168 del 2026, la 169 del 2026 e la 170 del 2026) che hanno dichiarato illegittime le...