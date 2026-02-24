Agrigento gestione illecita di rifiuti e rischio per la salute pubblica | sanzioni per oltre 40mila euro

Un'operazione dei Carabinieri ha portato a sanzioni di oltre 40.000 euro e alla condanna di otto persone per aver gestito illegalmente rifiuti ad Agrigento. La causa deriva dall’attività di smaltimento abusivo che ha messo a rischio la salute pubblica, con depositi di materiali pericolosi in zone non autorizzate. Le indagini hanno rivelato irregolarità che hanno preoccupato le autorità locali, spingendole a intervenire con misure concrete.

Otto persone sono state condannate ad Agrigento per gestione illecita di rifiuti. Le condanne sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L'attività investigativa ha permesso di individuare numerosi episodi di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi, in diverse aree del territorio. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione ha preso avvio grazie a controlli mirati sul territorio da parte dei militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento.