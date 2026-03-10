Diretta gol Champions League LIVE | via agli ottavi di finale

Oggi si giocano gli ottavi di finale della Champions League, con tutte le partite trasmesse in diretta dal sito Calcionews24. La cronaca e il tabellino di ogni match vengono aggiornati in tempo reale, offrendo un quadro completo degli eventi che si svolgono sui campi europei. I tifosi possono seguire le azioni più importanti e i risultati degli incontri in modo immediato e dettagliato.

Andrè al Milan, il centrocampista rompe il silenzio! Annuncio importante sul suo futuro in rossonero, cosa ha detto davvero Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Mano Malinovskyi in Genoa Roma, Tonolini a Open VAR chiarisce l’episodio: era rigore o no? L’analisi completa di quanto successo! Andrè al Milan, il centrocampista rompe il silenzio! Annuncio importante sul suo futuro in rossonero, cosa ha detto davvero Roma, novità importanti su Soulé: cos’è successo oggi a Trigoria. Mentre Dybala e Dovbyk.Ultimissime dall’infermeria giallorossa... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 4-1, Samardzic trasforma il rigore e porta la Dea agli ottavi!Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Sorteggi Champions League, accoppiamenti ottavi di finale

Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite, andata ottavi (oggi 10 marzo 2026)Risultati Champions League: l'Atalanta ospita il Bayern nell'andata degli ottavi, in campo ci sono poi tre delle sei squadre inglesi in corsa. ilsussidiario.net

Champions League gratis in Tv, il big match PSG-Chelsea in chiaroSi aprono gli ottavi di finale della massima competizione europea, i campioni in carica contro i blues: dove vedere tutte le partite in tv e in streaming ... libero.it

Alexander Isak non ci sarà negli ottavi di finale di Champions League contro il Galatasaray: l’attaccante del Liverpool, pagato 150 milioni in estate, è indisponibile da 3 mesi dopo l’infortunio al perone 1/5 x.com

Le designazioni in UEFA Champions League di arbitri, assistenti e vmo italiani per le partite in programma questa settimana. https://www.aia-figc.it/news/arbitri-assistenti-e-vmo-italiani-designati-in-champions-league-27209/ #arbitri #AIA #calcio #sport - facebook.com facebook