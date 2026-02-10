DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 10 febbraio 2026 su La7

Questa sera, su La7, torna DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. La puntata di oggi si preannuncia ricca di ospiti e discussioni su temi attuali. I telespettatori si sintonizzano per ascoltare analisi e opinioni su eventi recenti, in un appuntamento che ormai è diventato un punto di riferimento del martedì sera.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 febbraio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 10 febbraio 2026, torna l'appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 febbraio 2026, di DiMartedì.

