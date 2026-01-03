Lupi | La priorità è tutelare i connazionali in Venezuela e lavorare a de-escalation

In un contesto di tensione e incertezza, l'attenzione principale è garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini italiani residenti in Venezuela. Le autorità italiane si impegnano a monitorare la situazione e a promuovere iniziative volte alla de-escalation, affinché possano essere tutelati i diritti e la stabilità dei connazionali nel paese.

ROMA – "In questo momento di tensione e di incertezza la nostra priorità è la tutela dei nostri connazionali in Venezuela. L'azione americana contro il narco-regime criminale di Maduro, contro cui si è battuta il premio Nobel per la pace Machado, deve impegnare l'Italia, l'Europa e tutta la comunità internazionale a lavorare a una soluzione diplomatica che eviti spargimento di sangue dei civili e permetta alle forze democratiche venezuelane una transizione pacifica verso il nuovo governo". E' quanto dichiara il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi (foto).

