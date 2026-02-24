Omicidio Rogoredo in un video cosa è successo a Mansouri | la versione di Cinturrino e la svolta nelle indagini

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo, motivato da una lite che si è trasformata in violenza. Un video delle telecamere di sorveglianza mostra i momenti cruciali dell’incidente, con dettagli che cambiano la versione ufficiale. La registrazione rivela cosa sia successo prima dello sparo e come si siano svolti i fatti. Le indagini si concentrano ora su questi nuovi elementi.

Carmelo Cinturrino uccide Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ma dietro a un'apparente legittima difesa si cela tutt'altra vicenda. Fanpage.it prova a ricostruirla. 🔗 Leggi su Fanpage.it Cosa rischia il poliziotto Cinturrino arrestato per l’omicidio volontario di Mansouri a RogoredoIl poliziotto Cinturrino è stato arrestato per l’omicidio di Mansouri, un fatto che ha scosso la comunità di Rogoredo. Omicidio Mansouri a Rogoredo, Carmelo Cinturrino fermato ammette la "messinscena della pistola per paura"Carmelo Cinturrino, agente coinvolto nell’omicidio di Mansouri a Rogoredo, ha confessato di aver messo la pistola vicino al corpo per paura. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Un mese di depistaggi sull’omicidio di Rogoredo; Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Rogoredo, poliziotto arrestato per l’omicidio di un pusher; Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato. Pestava un disabile con un martello: cosa c’è nei verbali contro il poliziotto che ha ucciso Mansouri a RogoredoGli interrogatori dei poliziotti indagati per la morte di Mansouri a Rogoredo hanno rivelato pressioni e violenze da parte di Cinturrino, ora in carcere ... fanpage.it Omicidio Rogoredo, il poliziotto Cinturrino: «Ho tradito la fiducia di chi indossa la divisa»Il poliziotto arrestato per l'omicidio di Mansouri a Rogoredo chiede scusa ai colleghi mentre entra a San Vittore ... panorama.it Il 26 gennaio, mezz’ora dopo l’omicidio di Rogoredo, Matteo Salvini non aspetta nessuna indagine. Corre sui social e sentenzia: “Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma.” “Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omic - facebook.com facebook #tagada Il commento di Alberto Balboni sull'omicidio di Rogoredo e l'arresto del poliziotto Cinturrino x.com