Dieta chetogenica e cancro al fegato | nuove prove mostrano come i grassi cambiano le cellule epatiche

Recenti ricerche del Massachusetts Institute of Technology evidenziano come diete ricche di grassi, come quella chetogenica, possano influenzare le cellule del fegato. Lo studio suggerisce che questi regimi alimentari potrebbero modificare il comportamento delle cellule epatiche, potenzialmente aumentando il rischio di sviluppo di tumori al fegato.

Dieta chetogenica, i dubbi sugli effetti a lungo termine. Lo studio: «Può portare alla steatosi epatica» - La dieta chetogenica è una dieta a basso contenuto di carboidrati, ad alto contenuto di grassi e moderatamente proteica, studiata per mandare il corpo in "chetosi". corriereadriatico.it

È tempo di mettersi a dieta: quella chetogenica può aiutare - E, ora che le feste stanno volgendo al termine, sono in molti quelli che progettano di mettersi a dieta. ecodibergamo.it

Dieta Chetogenica: benessere anche dopo le feste! Le feste sono il momento dei pranzi speciali e dei piccoli piaceri, ma se vuoi mantenere l’equilibrio o rimetterti in forma dopo qualche strappo, la dieta chetogenica può essere un valido alleato. In fa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.