Dieta chetogenica e cancro al fegato | nuove prove mostrano come i grassi cambiano le cellule epatiche
Recenti ricerche del Massachusetts Institute of Technology evidenziano come diete ricche di grassi, come quella chetogenica, possano influenzare le cellule del fegato. Lo studio suggerisce che questi regimi alimentari potrebbero modificare il comportamento delle cellule epatiche, potenzialmente aumentando il rischio di sviluppo di tumori al fegato.
Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology indica che regimi alimentari ad alto contenuto di grassi, come la dieta chetogenica, possono alterare il comportamento delle cellule del fegato, aumentando la loro vulnerabilità al cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
