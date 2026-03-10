Dies Academicus alla Cattolica | interviene lo chef Carlo Cracco

Il 12 marzo 2026 si terrà il Dies Academicus 2025-2026 presso la sede di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, situata in via Emilia Parmense 84. Durante l’evento, sarà presente lo chef Carlo Cracco, che interverrà alla cerimonia al campus di Piacenza. La manifestazione coinvolgerà studenti, docenti e personale dell’università.

Giovedì 12 marzo 2026 avrà luogo la cerimonia del Dies Academicus 2025-2026 della sede di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore al campus di Piacenza (via Emilia Parmense 84).Interverrà lo chef Carlo Cracco, a cui è affidato il compito di sviluppare il tema "L’alleanza tra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Carlo Cracco apre un ristorante vicino MontecitorioArriva a Roma una grande novità: Carlo Cracco apre Viride, nuovo ristorante stellato che sorgerà vicino Montecitorio, dentro l'Hotel Corinthia Rome... Una selezione di notizie su Dies Academicus Temi più discussi: Dies Academicus alla Cattolica: interviene lo chef Carlo Cracco; Lo chef Carlo Cracco ospite al Dies Academicus dell'Università Cattolica, al centro 'L'alleanza tra generazioni'; Teologia per l’oggi? Sì, con sapienza. La lezione di suor Alessandra Smerilli; Ricercato affitta una stanza d’albergo, scatta il blitz della polizia: 40enne bloccato e condotto in carcere. Carlo Cracco ospite del Dies Academicus in CattolicaSarà il noto chef e personaggio televisivo Carlo Cracco a pronunciare la prolusione in Cattolica, a Piacenza, in occasione del Dies Academicus in ... piacenzasera.it Brescia, il Dies Academicus 2026 all’Università CattolicaBrescia. La sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore inaugura giovedì 12 febbraio il nuovo anno accademico con il Dies Academicus 2026, alla presenza di ospiti di rilievo e della ... quibrescia.it Lo chef Carlo Cracco ospite al Dies Academicus dell'Università Cattolica - facebook.com facebook