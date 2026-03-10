Diario di un trapezista Sigfrido Ranucci al Teatro comunale di Lacedonia

Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà al Teatro comunale di Lacedonia il 21 marzo per presentare lo spettacolo “Diario di un trapezista”. La serata prevede la presenza dell’autore sul palcoscenico, che leggerà e racconterà alcuni estratti dal suo testo. L’evento è rivolto al pubblico locale e si svolgerà in un teatro della provincia.

Sigfrido Ranucci in "Diario di un trapezista" sarà al Teatro comunale di Lacedonia il prossimo 21 marzo."Il Diario di un trapezista" è la presentazione teatrale che racconta un Sigfrido segreto, parallelo a quello che siete abituati a vedere in onda, che per realizzare le inchieste ha dovuto fare.