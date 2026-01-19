Roma da tre anni latitante accusato dell’omicidio della fidanzata | arrestato 20enne

Un giovane di 20 anni, ricercato a livello internazionale per l’omicidio della fidanzata, è stato arrestato a Roma dopo tre anni di latitanza. La Polizia di Stato ha intercettato e fermato il sospettato, che era scomparso dal territorio italiano. L’arresto conclude un lungo periodo di indagini e ricerche, contribuendo a fare chiarezza su un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Ricercato in tutto il mondo, fermato dalla Polizia di Stato. Era latitante da anni ed era ricercato a livello internazionale per l'omicidio della compagna. Un cittadino peruviano di 20 anni è stato arrestato a Roma dalla Polizia di Stato al termine di una complessa indagine coordinata con le autorità estere. La "red notice" dell'Interpol e il mandato di arresto. Il fermo è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Roma, su impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dopo la diffusione di una "red notice" dell'Interpol, emessa su richiesta della magistratura del Perù.

