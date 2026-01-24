Il parco di via Matteotti, nel quartiere di Sant’Anna, rappresenta uno spazio pubblico nato dall’esigenza degli abitanti di avere un’area verde accessibile. Tuttavia, recenti segnalazioni evidenziano come il parco abbia bisogno di interventi di manutenzione e cura per garantire un ambiente sicuro e accogliente. È importante intervenire per preservare e valorizzare questo spazio, rispondendo alle richieste della comunità e migliorandone la fruibilità.

Il parco di via Matteotti, nel quartiere di Sant’Anna, è un luogo pubblico nato da una precisa richiesta degli abitanti. L’area verde è stata ristrutturata nel 2018 grazie ai progetti dei ‘quartieri social‘, promossi dall’allora amministrazione Tambellini per la riqualificazione della prima periferia di Lucca. Un intervento reso possibile anche dall’impegno dell’associazione Parco Sant’Anna, che si è fatta portavoce delle istanze del quartiere, chiedendo uno spazio verde fruibile dalla comunità. Il parco rappresenta oggi un punto di riferimento per famiglie, anziani e bambini. Tuttavia, a distanza di anni dalla sua realizzazione, i residenti della zona - di cui si fanno portavoce Sandra Lencioni, Antonella Polloni, Claudio Falena e Francesca Fruzza - tornano a segnalare una serie di criticità che ne compromettono la sicurezza, emerse anche durante un incontro pubblico svoltosi il 22 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le lamentele di Sant’Anna ”Quel parco ha bisogno di cure“

Tyson soffre e ha bisogno di cure veterinarie urgenti: l'appello dell'associazione Torrione Eventi per il cagnolino di AnnaL'Associazione Torrione Eventi APS invita a solidarizzare con Tyson, il cagnolino di Anna Trezza, che necessita di cure veterinarie urgenti.

Leggi anche: Relazione medica su Spinelli: "Le sue condizioni sono gravi, ha bisogno di cure immediate"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Le lamentele di Sant’Anna Quel parco ha bisogno di cure; Buche e asfalto rotto a Castel Goffredo, il Comune: In arrivo nuove asfaltature; Salvini e Gualtieri a Tor Bella Monaca. Qui occorre sradicare l'abusivismo. Il sindaco: Più risorse alle forze dell'ordine e per l'edilizia popolare.

Le lamentele di Sant’Anna Quel parco ha bisogno di cureIl parco di via Matteotti, nel quartiere di Sant’Anna, è un luogo pubblico nato da una precisa richiesta degli abitanti. L’area verde è stata ristrutturata nel 2018 grazie ai progetti dei ‘quartieri s ... lanazione.it

Luca Cremonesi Lamentele dei residenti sulle condizioni della strada per Sant’Anna. Ploia: «Interverremo nel corso del 2026» - facebook.com facebook