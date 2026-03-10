Da personaggio lunare a guardiano delle acque | a Milano la prima mostra sull’evoluzione artistica di Emmsì

A Milano, dal 20 al 27 marzo, presso la FrancoAngeli Academy di Bicocca, si terrà la mostra intitolata “Emmsì – Il Guardiano delle Acque”. L’esposizione è dedicata all’evoluzione artistica del personaggio creato dall’artista Fabrizio Chierichetti, conosciuto anche come Pabryoda. La rassegna presenta le diverse fasi di sviluppo di questa figura, che nel tempo ha assunto un ruolo simbolico legato all’elemento acqua.

L'inaugurazione si terrà venerdì 20 marzo dalle ore 17:30, con la presentazione del progetto artistico ed educativo Lario Moon e del libro dedicato al viaggio di Emmsì, edito da La Strada per Babilonia. Nei giorni successivi, la mostra sarà visitabile dal 23 al 27 marzo, dalle 13:00 alle 18:00, negli spazi della Franco Angeli Academy (Viale dell'Innovazione 11, Milano). Un'iniziativa che unisce arte, educazione e sostenibilità, raccontando attraverso immagini, laboratori, giochi e narrazione l'importanza di proteggere l'acqua, risorsa fondamentale per la vita.

