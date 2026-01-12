Treni ad Alta Velocità | il 70% arrivano in ritardo

Una recente analisi di Europaradicale evidenzia che nel 2025 circa il 70% dei treni ad Alta Velocità in Italia hanno registrato ritardi. La ricerca mette in luce le principali criticità della rete ferroviaria ad alta velocità, evidenziando la necessità di interventi per migliorare affidabilità e puntualità. Un aspetto importante per chi usufruisce di questo servizio e per il funzionamento complessivo del sistema di trasporto nel paese.

Attraverso una recente ricerca, Europaradicale ha posto al centro dell’attenzione le diverse criticità della rete dell’Alta Velocità italiana nel 2025. Ad essere analizzati sono stati tutti i nodi ferroviari dove si sono registrati maggiori ritardi, dove emerge che la regione più penalizzata sia la Puglia. IL 70% DEI TRENI ARRIVA IN RITARDO – Ad essere presi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Treno fermo su linea Alta Velocità, fino a 70 minuti di ritardo

Leggi anche: Perché oggi i treni dell'alta velocità hanno oltre un'ora di ritardo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Treno fermo su linea Alta Velocità fino a 70 minuti di ritardo; Treno fermo nell’Aretino mattinata di ritardi per l’Alta Velocità.

Treni, prezzi “dinamici” nell’Alta Velocità: come risparmiare sui biglietti delle Frecce - Leggi su Sky TG24 l'articolo Treni, prezzi “dinamici” nell’Alta Velocità: come risparmiare sui biglietti delle Frecce ... tg24.sky.it