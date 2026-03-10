Durante il Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha attirato l’attenzione raccontando con sincerità che tra le cose che non gli piacciono del suo lavoro ci sono le conferenze stampa. La sua battuta, pronunciata dopo aver battuto Denis Shapovalov al terzo turno, ha fatto sorridere l’intera sala stampa, creando un momento di leggerezza nel contesto della competizione.

Una battuta, ma non troppo. Jannik Sinner ha fatto ridere l’intera sala stampa dopo la vittoria contro Denis Shapovalov al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino ha infatti risposto con estrema sincerità alla domanda di un giornalista che gli chiedeva cosa non ama del suo lavoro, considerando la passione per stare sempre in giro, viaggiare da una parte all’altra del mondo. E Sinner – con un sorriso – ha risposto: “Le conferenze stampa. Devo rispondere sempre alle stesse domande. Non è che non mi piaccia, ma fa parte del lavoro e basta “, ha dichiarato l’altoatesino, scatenando le risate dei giornalisti presenti proprio in conferenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cosa non mi piace del mio lavoro? Le conferenze stampa”: la sincerità di Sinner

Articoli correlati

Chiara Pavan: «MasterChef mi piace, ma il mio posto è in cucina. Lavoro col mio compagno, tra noi funziona perché ci vediamo poco»«Il pensiero nasce dall’esperienza, ma non resta mai chiuso in essa», diceva Hannah Arendt.

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «La Juventus è un modo di vivere per essere più forte. Il calcio di Spalletti mi piace, ecco cosa mi chiede in campo»di Marco BaridonConferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del settimo match della League Phase di Champions League...

Contenuti utili per approfondire Cosa non mi piace del mio lavoro Le...

Temi più discussi: Sinner sincero: Cosa non mi piace? Le conferenze stampa, rispondere alle solite domande; Sinner: Ecco cosa non mi piace della vita da professionista; Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sinner: Cosa non mi piace nella mia vita da tennista? Le conferenze stampa.

Sinner: Cosa non mi piace nella mia vita da tennista? Le conferenze stampaDopo la vittoria contro Shapovalov il numero due del mondo scherza sulla domanda di un giornalista: Facciamo un lavoro bellissimo, ma dopo aver giocato preferirei andare via ... msn.com

Sinner: Ecco cosa non mi piace della vita da professionistaDurante la conferenza stampa post vittoria su Shapovalov a Indian Wells, a Jannik Sinner è stato chiesto quale aspetto gli piace meno della vita da professionista: la risposta ha suscitato l'ilarità d ... msn.com

Cosa dicono i bookmakers in vista di Atalanta Bayern #adv - facebook.com facebook

#Ferguson ha già dimenticato la #Roma: cosa ha detto all'allenatore del #Brighton x.com