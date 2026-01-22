Chiara Pavan | MasterChef mi piace ma il mio posto è in cucina Lavoro col mio compagno tra noi funziona perché ci vediamo poco

Chiara Pavan, appassionata di cucina e partecipante di MasterChef, trova il suo equilibrio lavorando con il proprio compagno, anche se tra loro lo spazio è limitato. Per lei, l’esperienza è la base del pensiero, ma non lo definisce completamente. Questa filosofia personale si riflette anche nel suo approccio in cucina, dove la passione e la riflessione si incontrano, creando un rapporto autentico con il mestiere e con le persone che la circondano.

«Il pensiero nasce dall’esperienza, ma non resta mai chiuso in essa», diceva Hannah Arendt. C’è un filo che lega la filosofia alla cucina di Chiara Pavan: è l’idea che il pensiero debba sempre incarnarsi in una pratica, che le scelte - etiche, estetiche, politiche - abbiano conseguenze concrete. Dopo una formazione filosofica, Pavan ha trovato nella cucina il suo luogo d’azione: oggi è chef (anzi, cheffe, come si fa chiamare) al Venissa, a Mazzorbo, e da quest’anno ha un ruolo più centrale a MasterChef Italia, dove porta una visione consapevole, inclusiva e profondamente contemporanea del cibo. 🔗 Leggi su Leggo.it

Yilan Anna Zhang e Chiara Pavan da MasterChef insieme davanti la laguna

