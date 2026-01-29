Yoga Nidra - Lezione di prova

Una nuova lezione di prova di Yoga Nidra si terrà questa settimana. Chi vuole provare a rilassarsi profondamente e trovare sollievo dallo stress può partecipare. La tecnica promette di essere piacevole, efficace e rigenerante, anche per chi soffre di insonnia. Un’occasione per scoprire un metodo semplice che potrebbe migliorare il benessere quotidiano.

Sperimenta una tecnica di rilassamento piacevole, profonda e rigenerante efficace anche per ridurre stress e insonnia. Puoi scegliere la tua lezione di prova fra una di queste date: 5 - 12 - 19 febbraio 2026 ore 19.30. Porta con te un tappetino, una coperta e un cuscino. È necessario prenotare.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Yoga Nidra

Scopri il corso di yoga e mindfulness a Pescara, con una lezione di prova gratuita il 7 febbraio.

Il Centro di Cultura Rishi di Palermo offre una lezione gratuita di yoga presso la propria sede in via Salvatore Bono 19.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

YOGA NIDRA - radici

Ultime notizie su Yoga Nidra

Yoga Nidra: cos’è, benefici e guida alla pratica di questa disciplinaYoga nidra è un termine sanscrito che significa sonno yogico, e si tratta di una tecnica di rilassamento profondo e una forma di meditazione. Chiamato anche sonno psichico, lo yoga nidra è uno ... alfemminile.com

Alla scoperta dello Yoga nidra: come si fa e a cosa serveIl metodo yoga nidra è stato ideato da Satyananda Saraswati e prevede principalmente il rilascio di ogni tensione a livello emotivo, muscolare e mentale sia consce che subconscie. Solamente attraverso ... donnamoderna.com

ASHTANGA YOGA E YOGA NIDRA Giovedì 5 febbraio ore 20:00 Accendere la scintilla onoro la luce che nasce in me guidato da Sissi Fornari Questa lezione speciale è compresa in tutti i carnet e gli abbonamenti. Per info e prenotazioni vai al link in bio, su ra - facebook.com facebook