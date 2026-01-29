Yoga Nidra - Lezione di prova
Una nuova lezione di prova di Yoga Nidra si terrà questa settimana. Chi vuole provare a rilassarsi profondamente e trovare sollievo dallo stress può partecipare. La tecnica promette di essere piacevole, efficace e rigenerante, anche per chi soffre di insonnia. Un’occasione per scoprire un metodo semplice che potrebbe migliorare il benessere quotidiano.
Sperimenta una tecnica di rilassamento piacevole, profonda e rigenerante efficace anche per ridurre stress e insonnia. Puoi scegliere la tua lezione di prova fra una di queste date: 5 - 12 - 19 febbraio 2026 ore 19.30. Porta con te un tappetino, una coperta e un cuscino. È necessario prenotare.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su Yoga Nidra
Yoga e mindfulness: lezione di prova gratuita
Scopri il corso di yoga e mindfulness a Pescara, con una lezione di prova gratuita il 7 febbraio.
Yoga, lezione gratuita al centro di cultura Rishi
Il Centro di Cultura Rishi di Palermo offre una lezione gratuita di yoga presso la propria sede in via Salvatore Bono 19.
YOGA NIDRA - radici
Ultime notizie su Yoga Nidra
Yoga Nidra: cos’è, benefici e guida alla pratica di questa disciplinaYoga nidra è un termine sanscrito che significa sonno yogico, e si tratta di una tecnica di rilassamento profondo e una forma di meditazione. Chiamato anche sonno psichico, lo yoga nidra è uno ... alfemminile.com
Alla scoperta dello Yoga nidra: come si fa e a cosa serveIl metodo yoga nidra è stato ideato da Satyananda Saraswati e prevede principalmente il rilascio di ogni tensione a livello emotivo, muscolare e mentale sia consce che subconscie. Solamente attraverso ... donnamoderna.com
ASHTANGA YOGA E YOGA NIDRA Giovedì 5 febbraio ore 20:00 Accendere la scintilla onoro la luce che nasce in me guidato da Sissi Fornari Questa lezione speciale è compresa in tutti i carnet e gli abbonamenti. Per info e prenotazioni vai al link in bio, su ra - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.