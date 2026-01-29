Yoga Nidra - Lezione di prova

Una nuova lezione di prova di Yoga Nidra si terrà questa settimana. Chi vuole provare a rilassarsi profondamente e trovare sollievo dallo stress può partecipare. La tecnica promette di essere piacevole, efficace e rigenerante, anche per chi soffre di insonnia. Un’occasione per scoprire un metodo semplice che potrebbe migliorare il benessere quotidiano.

Sperimenta una tecnica di rilassamento piacevole, profonda e rigenerante efficace anche per ridurre stress e insonnia. Puoi scegliere la tua lezione di prova fra una di queste date: 5 - 12 - 19 febbraio 2026 ore 19.30. Porta con te un tappetino, una coperta e un cuscino. È necessario prenotare.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

