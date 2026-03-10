Correva l' anno di Saioni | Perugia 1909 - Le ricette del professor Silvestrini per il nuovo ospedale cittadino

Nel 1909, a Perugia, si discuteva delle ricette del professor Silvestrini per il nuovo ospedale cittadino. In quel periodo, si evidenziavano le proposte e le opinioni di vari esperti sul progetto sanitario locale. Un individuo affermava di non voler essere accusato di sobillare, parlando con alcuni giornalisti. La discussione pubblica coinvolgeva figure del settore e rappresentanti cittadini.

La "battaglia" del medico per trasferire il nosocomio da via Oberdan in un luogo fuori città che rispettasse le nuove norme igienicosanitarie per l’edilizia ospedaliera Non sia mai che qualcuno possa accusarmi di essere un “sobillatore nascosto” per aver parlato con alcuni giornalisti. E no, quello che c’è da dire sarà ribadito pubblicamente. Così si esprimeva il prof. Silvestrini, uomo schietto, nell’annunciare una sua conferenza al Turreno sullo stato dell’ospedale, allora ancora ubicato in via della Pesceria (via Oberdan). Fabbricato vecchio e non idoneo alle indispensabili trasformazioni architettoniche. Scarse le finestre, tanto che i letti restano “perennemente immersi in un’aria consumata, fetida che mai si può ricambiare”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

