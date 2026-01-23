Coppa dei Club Padel MSP nel weekend al via l’undicesima edizione

La Coppa dei Club Padel MSP torna nel weekend con la sua undicesima edizione, un appuntamento importante per gli appassionati di padel a Roma. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere momenti di sport e socialità. Una manifestazione che conferma l'interesse crescente per questa disciplina nella capitale, coinvolgendo club e giocatori di diverse età e livelli.

Roma, 23 gen. (askanews) – Il weekend che tutto il popolo del padel romano aspettava è finalmente arrivato. Sabato e domenica – si legge in una nota – scatta la fase provinciale dell'11esima edizione della Coppa dei Club MSP, il più grande torneo amatoriale d'Italia organizzato da MSP Italia – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI – che solo a Roma coinvolgerà 188 squadre in rappresentanza di 103 circoli, con oltre 5mila giocatori pronti a scendere in campo. Un evento dall'enorme valore sportivo e sociale, che potrà ancora una volta godere sul patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale.

