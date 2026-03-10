Conoscere la geologia del Veneto
La geologia del Veneto copre centinaia di milioni di anni, passando da antichi mari tropicali alla formazione delle Alpi. Include anche episodi di attività vulcanica e la creazione della pianura alluvionale. La regione mostra una complessa evoluzione geologica, evidenziata da rocce, depositi e strutture che ne testimoniano i cambiamenti nel tempo.
La geologia del Veneto racconta una storia lunga centinaia di milioni di anni: da antichi mari tropicali alla formazione delle Alpi, dall'attività vulcanica alla costruzione della pianura alluvionale. Il dott. Tiziano Abbà illustrerà il secondo volume dell'opera Conoscere la Geologia del Veneto, che ripercorre quasi 200 milioni di anni di storia geologica - dal vulcanismo ladinico fino al Cretaceo - periodo durante il quale l'aspetto del territorio si è trasformato profondamente.
