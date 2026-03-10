Confartigianato Palermo tra i vincitori del bando comunale Botteghe Scuola

Confartigianato Palermo ha ottenuto un finanziamento nel quadro del bando comunale Botteghe Scuola, grazie al progetto “I Maestri del Filo”. L’iniziativa mira a formare nuovi professionisti nel settore sartoriale e a tutelare l’artigianato moda di Palermo. Il progetto, promosso dall’associazione, è stato selezionato tra le proposte vincitrici dal Comune di Palermo.

L’iniziativa permetterà a dieci giovani residenti nel capoluogo siciliano di intraprendere un percorso formativo dedicato alla sartoria e all’alta moda artigianale, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e garantire il ricambio generazionale nel settore. Il progetto nasce dall’esigenza concreta di preservare, trasmettere e innovare le competenze artigianali legate alla moda di qualità presenti a Palermo. In un contesto economico segnato da profondi cambiamenti e dalla difficoltà di ricambio nelle professioni tradizionali, “I Maestri del Filo” mette in relazione giovani in cerca di occupazione e imprese artigiane storiche, creando un ponte tra formazione e lavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Confartigianato apre al pubblico il "Visitor center Palermo, citta? delle botteghe"A Palermo è aperto da qualche giorno al pubblico un nuovo spazio digitale dedicato alla promozione dell’artigianato locale e delle botteghe storiche.

“Flora”, concluse tra Bergamo e Brescia le riprese del corto tra i vincitori del bando Per chi creaUna sfida artistica e produttiva decisamente interessante, considerando che Flora è ambientato sul finire del secondo conflitto mondiale, in un...

Aggiornamenti e notizie su Confartigianato Palermo

Temi più discussi: Confartigianato Palermo promuove il 7 e 8 marzo ai Cantieri Culturali della Zisa Switch - Lo scambio solidale; Confartigianato Palermo organizza un corso di formazione sul mondo del gelato; Il corso di Confartigianato Palermo sull'arte della gelateria artigianale: come partecipare; Quartiere Zen di Palermo: Confesercenti sostiene il progetto di rigenerazione.

Confartigianato Palermo tra i vincitori del bando comunale Botteghe scuolaFormare nuovi professionisti della sartoria e preservare il patrimonio dell’artigianato moda palermitano: è questo l’obiettivo del progetto I Maestri del Filo, promosso da Confartigianato Imprese ... blogsicilia.it

Confartigianato organizza un corso di formazione sul mondo del gelatoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday L’eccellenza della gelateria art ... palermotoday.it

Confartigianato Dolciario Palermo - facebook.com facebook