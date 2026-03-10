come il lily padding sta trasformando il modo di fare carriera dei giovani

Il fenomeno chiamato lily padding si riferisce a una tendenza tra i giovani lavoratori, soprattutto tra la Generazione Z, che consiste nel passare frequentemente da un’azienda all’altra, come fanno le rane tra le ninfee. Questa pratica sta cambiando il modo in cui i giovani costruiscono la propria carriera, con molte persone che preferiscono cambiare frequentemente piuttosto che consolidare un’unica posizione nel tempo.

Saltare da una ninfea all’altra come fanno le rane: è sostanzialmente questa la traduzione di lily padding, binomio inglese che descrive una tendenza sempre più diffusa tra i giovani lavoratori, Generazione Z in testa. Se sia efficace, probabilmente lo scopriremo solo fra qualche anno, ma quello che sappiamo per certo oggi è che i nuovi lavoratori hanno trovato il proprio modo di reagire a prospettive professionali sempre più instabili. La reazione della GenZ a un mercato del lavoro privo di certezze. La Generazione Z è spesso presentata come pronta a lasciare il posto facilmente ( quitter ), non interessata né al lavoro né allo studio ( Neet ), in alcuni casi poco predisposta al lavoro in generale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

