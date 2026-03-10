Molte persone si chiedono quali colori di capelli possano aiutare a sembrare più giovani e quali, invece, possano avere l’effetto opposto. È importante distinguere tra tonalità che valorizzano il viso e quelle che, invece, possono accentuare i segni dell’età. La scelta del colore può influenzare l’aspetto complessivo, ma spesso si commette l’errore di pensare che un tono più chiaro o più scuro possa sempre ringiovanire.

L’errore più comune che si possa fare è quello di confondere giovinezza e bellezza, che non sono sinonimi. Tuttavia, l’obiettivo di chi fa uso di cosmetici – e non solo – è quello di avere sempre un aspetto giovane e fresco. Ma non è solo questione di skincare o trattamenti estetici. Anche la palette colori che si indossa serve a far apparire più giovani o più mature. E questo vale sia per i colori del make up, ma soprattutto per i colori di capelli che ringiovaniscono o che fanno sembrare con qualche anno in più di quelli effettivi. Se da giovani tutto è concesso – i lineamenti e la pelle bilanciano qualunque follia estetica – più ci si avvicina agli anta, meno concessioni si possono fare con la palette. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Colori capelli che ringiovaniscono vs colori che invecchiano: quali adottare e quali evitare

Articoli correlati

Quali sono i colori delle pareti che fanno sembrare la tua casa vecchiaSapevi che alcuni colori delle pareti fanno sembrare la tua casa vecchia e datata? Ecco quali sono.

Mole Antonelliana, l'illuminazione straordinaria nei giorni di festa: di quali colori e in quali giorniDuemila lampade stroboscopiche a led installate lungo tutta la guglia e la cupola, fino a martedì 6 gennaio 2026, permetteranno l'illuminazione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Colori capelli

Temi più discussi: Capelli rosa a 40 anni: perché il Rose Gold è il segreto per sembrare più giovani; Capelli, i colori anti-age che hanno ringiovanito 5 star; Taglio Bixie 2026: a chi sta bene il mix tra caschetto e pixie per la primavera; Vivere fino a 100 anni? La medicina di precisione individua i tuoi punti deboli prima che diventino problemi.

Migliori colori di capelli da adottare dopo gli anta: foto e ideeI migliori colori di capelli dopo gli anta sono quelli che illuminano il viso, addolciscono i lineamenti e fanno sembrare la chioma più folta. amica.it

Qual è il colore di capelli che ringiovanisce di più?Si parla spesso di skincare anti-età, ma c’è un dettaglio capace di ridefinire la percezione del viso in pochi minuti… e non si applica sulla pelle, bensì tra le radici. Il colore dei capelli gioca un ... amando.it

Riflessi che esaltano le basi naturali senza stravolgerle, sfumature quasi organiche: scopri i nuovi colori capelli della primavera 2026. #colorecapelli #parrucchieri #primavera - facebook.com facebook