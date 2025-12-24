Mole Antonelliana l' illuminazione straordinaria nei giorni di festa | di quali colori e in quali giorni

Duemila lampade stroboscopiche a led installate lungo tutta la guglia e la cupola, fino a martedì 6 gennaio 2026, permetteranno l'illuminazione straordinaria della Mole Antonelliana.Il monumento simbolo di Torino per le Feste sarà illuminato con diversi colori. Quello principale è il blu che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Per le notti natalizie, il 24, il 25 e il 26, la Mole sarà illuminata di rosso, mentre nella notte di San Silvestro, il 31 dicembre, avrà una tonalità 'bollicine' diventando lo sfondo perfetto per ...