Bambini e smartphone tempi e istruzioni per l’uso

Bambini e smartphone, tempi e istruzioni per l’uso In un mondo sempre più digitale, l’utilizzo di smartphone e tablet tra i più giovani diventa una realtà quotidiana. È importante conoscere le modalità corrette per gestire questa esposizione, garantendo un equilibrio tra benefici e rischi. In questo articolo, analizziamo le linee guida e le strategie utili per accompagnare i bambini in modo sicuro e consapevole nel loro percorso con la tecnologia.

In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita umana, l’ esposizione dei bambini a tablet e smartphone è pressoché inevitabile. Ma ci sono regole che possono contenere i danni cognitivi, emotivi e quelli legati alle relazioni sociali. “I dispositivi vanno evitati tout court sotto i due anni, mentre il primo cellulare non andrebbe regalato prima dei tredici ”. Le raccomandazioni arrivano dalla Società italiana di pediatria (Sip). “Ogni anno in cui si rimanda l’ingresso sui social, è un anno guadagnato in salute”, dice a LaPresse il presidente della Sip Rino Agostiniani. “Si possono imporre dei limiti di tempo, ma la cosa più importante è accompagnare i ragazzi nell’utilizzo degli strumenti digitali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bambini e smartphone, tempi e istruzioni per l’uso Leggi anche: Bambini e dipendenza tecnologica: oltre 100 iscritti per "Social media: istruzioni per l'uso" Leggi anche: Bambini troppo ’digitali’. Allarme per l’uso precoce di smartphone e tablet La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Migliori penne per tablet Android: guida all’acquisto (2025). Smartphone ai bambini provoca danni cognitivi. Un consiglio ai genitori? Non prima dei 13 anni il cellulare ai figli - L’Australia ha recentemente aperto la strada, alcuni stanno provando a seguirla, altri hanno preso tempo. tecnicadellascuola.it

Bambini con lo smartphone già in passeggino e aumentano i ritardi del linguaggio - "Una esposizione giornaliera e prolungata ad apparecchiature video, come smartphone, tablet, computer e televisione, è correlata nei bambini in età prescolare con una riduzione delle capacità ... repubblica.it

Addio alla Libreria dei Ragazzi, chiusa dopo 53 anni: “Eppure ai tempi dello smartphone ai bambini, sfogliare un libro fa crescere” - MILANO – “Milano trabocca di stimoli, tempi frenetici e veloci, e in tutto questo da fare a volte finisce che comunque ci si senta soli. ilgiorno.it

