Colleferro Inaugurata a Palazzo Morandi con grande successo la mostra Cocco BiIl contro la guerra

Sabato 7 marzo, a Palazzo Morandi a Colleferro, è stata inaugurata la mostra intitolata “Cocco BiIl contro la guerra”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi visitatori e rappresentanti locali, che hanno potuto ammirare le opere esposte. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire e si concentra sui temi legati alla protesta contro il conflitto.