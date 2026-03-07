Il Comune stanzia 58mila euro | la terrazza della scuola diventa un orto didattico

Il Comune ha approvato un progetto che prevede l’allestimento di un orto didattico sulla terrazza della scuola primaria “Domenico Ferrero” a Cornigliano. Per questa iniziativa sono stati destinati 58mila euro, con l’obiettivo di trasformare lo spazio in un’area dedicata all’apprendimento e alla crescita delle giovani generazioni attraverso attività di coltivazione e educazione ambientale.

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un orto didattico sulla terrazza dell’edificio che ospita la scuola primaria “Domenico Ferrero”, a Cornigliano. Il progetto, proposto dall’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, sarà finanziato con 58mila euro e prevede la posa di vasi e piante e l’inserimento di materiali utili alle attività di giardinaggio. “Ringrazio i nostri uffici per questo progetto in house, finanziato con fondi europei, che punta a promuovere, tra gli allievi della scuola primaria Ferrero di Cornigliano, un’attività importantissima sul piano educativo – dichiara l’assessora comunale... 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: L'agorà, le vetrate eleganti, il parco e un mega orto didattico: la nuova scuola da 17 milioni di euro Orto didattico, area con tavoli e panche. Il “Giardino condiviso” diventa realtàIl "Giardino condiviso" di Lucernate sta diventando realtà e apre le porte del cantiere ai cittadini.