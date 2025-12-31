Il 2025 sulle pagine del Carlino Da Traini in libertà ai femminicidi viaggio in dodici mesi di cronaca

Nel 2025, le pagine del Carlino hanno documentato eventi significativi che hanno segnato l’anno. Tra vicende di cronaca, emergono storie di dolore e crisi sociali, come il femminicidio di Gentiana Kopili e altre vicende che riflettono le sfide e le difficoltà affrontate dalla società in questi mesi. Un resoconto sobrio che invita alla riflessione sulle questioni più delicate e profonde del nostro tempo.

Sfogliando le pagine del 2025, ci sono fatti di cronaca che hanno segnato l'anno. Come il femminicidio di Gentiana Kopili a Tolentino, la badante albanese di 45 anni, madre di due figli, uccisa con 17 coltellate dall'ex marito Nikollaq Hudhra in strada il 14 giugno, mentre stava andando a lavoro. Solo una settimana prima, il 7 giugno, nella stessa città era avvenuta un'altra tragedia: la 14enne Gessica Vulpe, studentessa dell'Iis Matteo Ricci di Macerata e pallavolista della Futura Volley Tolentino, era stata investita da un furgone in contrada Pace. Stava attraversando la strada insieme a un amico.

