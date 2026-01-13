Paola Caruso ha un nuovo fidanzato ricchissimo di 20 anni più grande | ecco chi è FOTO

Paola Caruso ha recentemente iniziato una relazione con un uomo molto più anziano e di grande disponibilità economica. Dopo un periodo difficile caratterizzato da sfide personali e perdite, la showgirl sembra aver trovato una nuova serenità. Di seguito, scopriamo chi è il nuovo compagno di Paola Caruso e alcuni dettagli sulla loro relazione.

Dopo mesi segnati dal dolore, dalle perdite e da una lunga battaglia personale, per Paola Caruso sembra finalmente arrivato un raggio di luce. L'ex Bonas di Avanti un Altro ha voltato pagina e lo ha fatto lontano dal clamore, scegliendo di raccontarsi solo quando si è sentita pronta. Oggi, però, le immagini parlano chiaro: accanto a lei c'è un nuovo compagno, un uomo più grande, affermato e discreto, con cui sta provando a ricostruire serenità e speranza. Dopo il dolore, la rinascita: Paola Caruso ha un nuovo fidanzato. Ad anticipare il cambiamento era stata la stessa Paola Caruso, ospite di Storie di Donne al Bivio nella puntata del 10 gennaio, quando aveva lasciato intendere che qualcosa di bello stava tornando nella sua vita: « Forse ho ritrovato l'amore ».

Paola Caruso in vacanza a St. Moritz col suo nuovo amore e il figlio Michelino: ecco chi è lui - Moritz col suo nuovo amore e il figlio Michelino: ecco chi è il fidanzato classe 1966 ... gossip.it

Fabio Talin, chi è il nuovo fidanzato di Paola Caruso/ A capodanno il coming out - Chi è il nuovo fidanzato di Paola Caruso: lui si chiama Fabio Talin ed è un imprenditore italiano che da anni ormai vive in Svizzera ... ilsussidiario.net

vola a con il suo adorato . Giorni di sorrisi, leggerezza e buon cibo, dove ogni risata diventa un ricordo indimenticabile. Un viaggio che profuma di amore, serenità e felicità condivisa. #PaolaCaruso #Mic - facebook.com facebook

