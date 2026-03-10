Un uomo ha chiamato il 112 dichiarando di aver ucciso la propria convivente all’interno della loro abitazione a Ispica, in provincia di Ragusa. La donna è ancora viva. Dopo la telefonata, la polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’uomo. La vicenda si è svolta nella tranquilla cittadina siciliana, dove le forze dell’ordine stanno ora gestendo il caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La telefonata ai soccorsi e l'arrivo della polizia. Un uomo ha contattato il 112 dichiarando di aver ucciso la propria convivente all'interno della loro abitazione di Ispica, in provincia di Ragusa. La 'confessione' ha immediatamente fatto scattare l'intervento della polizia. Quando gli agenti della squadra mobile della Questura di Ragusa, insieme al personale del commissariato di Modica, sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna priva di sensi e in condizioni molto gravi, ma ancora viva. Il ricovero in ospedale e le condizioni della vittima. La vittima dell'aggressione è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Modica, dove i medici hanno prestato le prime cure.

© Dayitalianews.com - Chiama il 112 e dice: “Ho ucciso la mia convivente”, ma la donna, per fortuna, è ancora viva. Arrestato

