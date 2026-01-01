Chappell Roan omaggia Brigitte Bardot ma poi modifica il messaggio

Chappell Roan ha reso omaggio a Brigitte Bardot, iconica attrice francese scomparsa all’età di 91 anni. La cantante ha voluto ricordare il contributo di Bardot nel cinema e nella cultura, mantenendo un tono rispettoso e sobrio. Questa dedica sottolinea l’importanza di figure storiche che hanno lasciato un segno duraturo nel panorama artistico internazionale.

Chappell Roan ha reso omaggio a Brigitte Bardot, dopo la scomparsa dell'iconica attrice francese all'età di 91 anni. In una Instagram Story di domenica 28 dicembre, lo stesso giorno in cui la notizia della morte della diva è stata diffusa, la popstar statunitense ha condiviso una foto di BB e ha scritto: «Riposa in pace, Miss Bardot». Ha poi aggiunto: «È stata la mia ispirazione per Red Wine Supernova», riferendosi a uno dei suoi maggiori successi. Nel suo brano, tratto dall'album The Rise & Fall of a Midwest Princess, Roan canta infatti: «She was a playboy, Brigitte Bardot She showed me things I didn't know She did it right there out on the deck Put her canine teeth in the side of my neck».

