Cervia | il Pri vuole il potere non solo un assessorato

Il Pri di Cervia ha annunciato la richiesta di ottenere un ruolo decisionale nella prossima giunta comunale, specificando la volontà di inserirsi in una coalizione di centrosinistra con il Partito Democratico. La richiesta, rivolta alle autorità locali, sottolinea l’intenzione di partecipare attivamente alla gestione amministrativa della città. La questione riguarda la ripartizione delle cariche e il coinvolgimento nelle scelte politiche future.

Il Partito Repubblicano Italiano di Cervia chiede un ruolo decisionale nella prossima giunta comunale, puntando su una coalizione di centrosinistra con il Partito Democratico. Il segretario Agostino Biondi chiarisce che l’obiettivo non è solo la presenza politica ma un contributo operativo alla gestione della città, richiedendo un posto importante in giunta per influenzare le scelte amministrative. La richiesta arriva mentre si definiscono i programmi e le alleanze per il mandato futuro, con una chiara priorità data ai contenuti condivisi rispetto ai semplici titoli onorifici. L’alleanza strategica tra Pri e Pd a Cervia. La dinamica politica locale si sta orientando verso una stretta collaborazione tra il Pri e il Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

