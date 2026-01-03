Perché l'arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-Milan

L'episodio nel finale di Cagliari-Milan ha suscitato discussioni riguardo a un possibile rigore per il tocco di braccio di Ricci su una rovesciata di Kilicsoy. Tuttavia, l'arbitro Abisso ha valutato correttamente che l'intervento non fosse punibile, rispettando le regole vigenti. Questa decisione si basa sulle interpretazioni ufficiali relative all'area di rigore e alla volontarietà del contatto.

