Perché l'arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-Milan

L'episodio nel finale di Cagliari-Milan ha suscitato discussioni riguardo a un possibile rigore per il tocco di braccio di Ricci su una rovesciata di Kilicsoy. Tuttavia, l'arbitro Abisso ha valutato correttamente che l'intervento non fosse punibile, rispettando le regole vigenti. Questa decisione si basa sulle interpretazioni ufficiali relative all'area di rigore e alla volontarietà del contatto.

Abisso promosso dalla moviola del CorSport: il braccio di Ricci non è punibile - La moviola del Corriere dello Sport promuove l'arbitro Abisso della sezione di Palermo, che gestisce Cagliari- milannews.it

Abisso designato per Cagliari-Milan, numeri sorprendenti con i rossoblù per lui! - Rosario Abisso, esperto arbitro della sezione AIA di Palermo, dirigerà la gara dell’Unipol Domus tra Cagliari e Milan: i numeri dei precedenti con i sardi Sarà Rosario Abisso l’arbitro della sfida tra ... cagliarinews24.com

Una decisione piuttosto discutibile e che farà discutere. Perché l’arbitro Doveri non ha concesso il rigore dopo che Paleari ha travolto Idrissi in Torino-Cagliari: https://fanpa.ge/FThEd - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.