Carolyn Bessette | tutta la verità sull' iconico abito da sposa firmato Narciso Rodriguez svelata dallo stilista stesso

Lo stilista che ha disegnato l’abito da sposa di Carolyn Bessette rivela che il progetto nasceva dall’intento di creare un vestito per la sua migliore amica. L’intenzione originaria era semplice, senza prevedere l’impatto che avrebbe avuto. Lo stilista ha dichiarato di non aver mai immaginato che quell’abito sarebbe diventato così iconico, e ancora oggi mantiene viva questa sorpresa.

Come era prevedibile, la miniserie targata FX, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (che ha debuttato il 13 febbraio su Disney+ con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì), ha riportato al centro dell'attenzione mediatica la coppia più paparazzata degli anni Novanta. Noi, dal canto nostro, non ci stanchiamo mai di apprendere nuovi dettagli sulla storia d'amore tormentata, e per molti aspetti misteriosa, di JFK Jr. e Carolyn Bessette, così come non ci stanchiamo mai di ammirare i look di lei che, con i suoi abiti sottoveste in seta, la camicia bianca maschile e pochi ricercati accessori, è diventata emblema dello stile anni Novanta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

