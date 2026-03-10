Coldiretti ha presentato esposti alle procure italiane riguardo ai carburanti e alle speculazioni. Il Ministero delle imprese e del made in Italy sta conducendo verifiche e valutando soluzioni. La guerra alle porte dell’Europa ha già avuto ripercussioni sui costi energetici e sulla logistica, influenzando direttamente le aziende agricole e i consumatori italiani.

« La guerra alle porte dell’Europa è già entrata nelle case degli italiani e nelle aziende agricole. Sta già producendo effetti concreti a partire dall’aumento dei costi energetici e dalle distorsioni nella logistica che incidono direttamente sulla competitività del settore. Per questo ieri a Roma, oggi in Sicilia e in tutte le procure competenti d’Italia presentiamo un esposto contro le speculazioni sul gasolio agricolo. Denuncia che oggi abbiamo anche consegnato al ministro Lollobrigida durante la nostra manifestazione». Lo afferma il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, intervenendo a Palermo sui riflessi economici del conflitto internazionale sul comparto agricolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caro carburanti e speculazioni, da Coldiretti esposti in tutte per procure italiane. Il Mimit tra verifiche e soluzioni

