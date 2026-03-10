Cappella Sansevero La meraviglia a portata di mano | percorso di visita per non vedenti e ipovedenti

La Cappella Sansevero ha aperto le sue porte in modo speciale, offrendo un percorso di visita pensato per persone non vedenti e ipovedenti. L’evento, che si svolge in un giorno particolare, permette ai visitatori di esplorare gli spazi e le opere attraverso sensi diversi rispetto alla vista. Questa iniziativa mira a rendere accessibile l’arte a tutti, creando un’esperienza sensoriale unica e coinvolgente.

Tempo di lettura: 4 minuti La Cappella Sansevero dedica un'apertura straordinaria ed esclusiva al pubblico di non vedenti e ipovedenti, martedì 17 marzo 2026, con la visita tattile " La meraviglia a portata di mano " che offrirà l'eccezionale opportunità di esplorare e toccare con mano le opere principali del Museo, dal Cristo velato, fra i più suggestivi capolavori della scultura di tutti i tempi, ai bassorilievi della Pudicizia e del Disinganno. L'iniziativa, organizzata dal Museo Cappella Sansevero in collaborazione con l' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS, Sezione Territoriale di Napoli, propone un percorso di visita ponderato sulle esigenze specifiche dei partecipanti, con l'obiettivo di rendere sempre più accessibile il patrimonio storico-artistico del Museo attraverso idonee modalità di accoglienza.