Falcone Juve | il portiere del Lecce può entrare nel valzer della prossima estate Nome nuovo in lista gli aggiornamenti!
Falcone, portiere del Lecce, potrebbe essere uno dei nomi caldi per il mercato estivo. La sua candidatura si aggiunge alle possibilità di trasferimento, con aggiornamenti che indicano un possibile cambio di maglia. Resta da seguire l’evoluzione della situazione e le eventuali offerte provenienti da altri club. Un’opportunità che potrebbe influenzare il futuro del giocatore e le strategie di mercato delle squadre interessate.
Falcone Juve: il portiere del Lecce è entrato in lista per la prossima estate, gli aggiornamenti sul suo futuro aprono questo scenario. Mentre la Juve si prepara a scendere in campo per la prima sfida del 2026, le manovre della dirigenza non si fermano al rettangolo di gioco. Se l’attualità impone la massima concentrazione sul match contro il Lecce, il futuro della porta bianconera è già oggetto di pianificazione strategica. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club della Continassa ha individuato un nuovo obiettivo concreto per la prossima estate: Wladimiro Falcone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Vlahovic Milan, si muove anche Allegri: ha fatto più volte il nome del serbo alla dirigenza rossonera! Cosa può succedere la prossima estate
Leggi anche: Mercato Juventus, il top del Manchester City apre alla cessione: in scadenza nel 2026, può essere il colpo della prossima estate. Di chi si tratta
Lecce-Como 0-3; Consigli Fantacalcio 15 giornata Serie A: chi schierare?; Fantacalcio, i portieri per la 18ª giornata – Dai top agli sconsigliati: chi schierare.
Juventus-Lecce speciale per Falcone: è un osservato speciale bianconero - Il capitano giallorosso domani affronterà la Vecchia Signora, che dovrà riformare il proprio roster portieri, all'Allianz Stadium ... calciolecce.it
Falcone-Juve, scintille di mercato: il muro del Lecce nel casting bianconero - E tra i nomi che la Juventus sta monitorando per ridisegnare il reparto portieri spunta anche quello di Wladimiro Falcone, estremo difensore del Lecce e ... pianetalecce.it
Juventus-Lecce, i convocati giallorossi: out anche Sottil, fasce in emergenza - Lecce di domani non avrà a disposizione il suo elemento più in forma ... calciolecce.it
#Juve #BuonAnno 2026 dalla famiglia #DelPiero - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.