Juventus da David-Openda a Joao Mario | i disastro di Comolli

La gestione di Comolli alla Juventus si è rivelata deludente, con acquisti come David-Openda e Joao Mario che non hanno portato i risultati sperati. Originariamente considerato un esperto di dati e analisi, il suo operato si è scontrato con aspettative diverse. Questo articolo analizza le scelte di mercato e le criticità di un periodo complicato per i bianconeri, evidenziando le difficoltà di una gestione che non ha incontrato i risultati attesi.

Il disastro di Comolli Doveva essere l’uomo dei numeri, il mago dei dati che avrebbe risollevato la squadra. Invece Damien Comolli ha realizzato un autentico disastro. Il calciomercato fatto con gli algoritmi dal francese ha pesantementee depotenziato la Juventus. Nonostante i 90 milioni investiti, nessuno degli acquisti estivi è riuscito L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, da David-Openda a Joao Mario: i disastro di Comolli Leggi anche: Juventus, João Mário già in partenza? Comolli monitora Molina e Gusto per gennaio Leggi anche: Da Openda al mistero Joao Mario: Juve, hai speso 70 milioni per un gol e due assist Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Openda o David: chi gioca titolare in attacco Juventus-Roma? La scelta di Spalletti; Pisa - Juventus (0-2) Serie A 2025; Juve-Lecce, David e Openda sprecano: finisce 1-1. Tutte le dichiarazioni; Pisa-Juventus 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Kalulu e Yildiz, gli highlights. Juve, Ziliani: 'David, Openda, Joao Mario e Zhegrova fanno pena, algoritmo da aggiustare' - Secondo l’analisi di Ziliani, l’unico calciatore che sembra possedere, almeno sul piano tecnico, un potenziale ancora spendibile è Edon Zhegrova. it.blastingnews.com

David e Openda agitano la Juve: doppio rifiuto e rimpianto Kolo Muani | CM.IT - Doppia grana per la Juventus e Spalletti: David e Openda continuano a deludere, cosa succede nell’attacco bianconero ... calciomercato.it

La Juventus e l’attacco flop: David e Openda, 60 milioni per segnare meno di Vlahovic - I numeri di David e Openda sono impietosi: in due hanno segnato meno di Vlahovic (che è fuori da un mese) Juventus ... panorama.it

