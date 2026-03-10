Calcio Galatasaray-Liverpool 1-0 andata ottavi di Champions

Il Galatasaray ha vinto 1-0 contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La partita si è giocata in Turchia e il gol decisivo è stato segnato da Mario Lemina dopo sette minuti dall’inizio. È stato un risultato importante per i giallorossi di casa, che hanno ottenuto un successo pesante davanti al proprio pubblico.

Roma, 10 mar. (askanews) – Il Galatasaray trova un altro pesantissimo successo fra le mura amiche. I giallorossi di Turchia battono 1-0 il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, con gol decisivo di Mario Lemina dopo 7 minuti di gioco. Il ritorno ad Anfield la settimana prossima. Il Galatasaray trova il gol dell'1-0 dopo 7 minuti: angolo battuto verso Victor Osimhen che di testa svetta sopra a tutti e indirizza la palla verso il centrocampista ex Juventus che in tuffo di testa batte da pochi passi Mamardashvili. Da parte sua il Liverpool fa ben poco per provare a trovare il gol del pareggio. La ripresa si apre in linea con l'andamento del primo tempo: il Galatasaray tiene benissimo il campo, il Liverpool ha poche idee e scarsa freschezza per metterle in pratica.