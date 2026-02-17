Nel weekend Trump potrebbe arrivare in Italia per assistere alle battute finali delle Olimpiadi
Donald Trump si prepara a visitare l’Italia nel fine settimana, motivato dalla volontà di seguire da vicino le ultime gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La sua presenza è stata annunciata da fonti vicine all’ex presidente, che hanno rivelato come stia pianificando di partecipare a alcuni eventi sportivi e incontrare rappresentanti delle istituzioni italiane. La sua visita potrebbe coinvolgere anche incontri informali con atleti e organizzatori, oltre a un possibile tour delle strutture olimpiche.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe arrivare in Italia nel fine settimana per assistere alla battute finali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il leader della Casa Bianca sarebbe interessato a vedere dal vivo la finale dell’hockey su ghiaccio maschile, in programma domenica pomeriggio a Milano, ma solo nel caso in cui la sfida vedesse protagonista la nazionale degli Usa. Subito dopo, Trump si sposterebbe a Verona per partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi all’Arena. Per il momento non ci sono conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Tpi.it
LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: siamo alle battute finali, Gasslitter aggrappata alla qualificazione
Alle Olimpiadi, Gasslitter cerca di conquistare la qualificazione nel freestyle femminile.
Argomenti discussi: Rissa continua (e forse arriva Trump); Ucraina, nuovi negoziati con la Russia negli Usa. La tregua entro giugno; Che fine hanno fatto le criptovalute di Donald Trump e Melania? Dopo il boom, il crollo: valgono il 95 per cento in meno del lancio; Weekend al cinema: cosa andare a vedere?.
4 di sera. . "Giorgia Meloni si genuflette davanti a Trump, l’uomo più cafone e arrogante del mondo" Luca Boccoli a #4disera Weekend facebook
PRESIDENT TRUMP: “Canada is systematically destroying itself. The China deal is a disaster.” We are now on step #3 of the tariff playbook. x.com