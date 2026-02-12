Cacciato dai Giochi Caos alle Olimpiadi la decisione choc scuote tutti

Una decisione improvvisa ha scosso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante la manifestazione, una squadra è stata letteralmente cacciata dai giochi, lasciando tutti a bocca aperta. La tensione è salita in pochi istanti e ora il caos regna tra atleti, organizzatori e tifosi, mentre si cerca di capire cosa sia successo davvero.

Ai Giochi ci si aspetta disciplina, lucidità, nervi saldi. E invece, nel cuore di Milano-Cortina 2026, basta un attimo per far saltare l'equilibrio di una squadra e trasformare l'attesa per le gare in un caso che rimbalza ovunque. Una scelta durissima è scattata in poche ore. La notizia arriva dal ritiro della Finlandia e riguarda uno sport che vive di precisione e concentrazione: il salto con gli sci. Solo nella seconda parte della giornata, però, emerge la portata reale del provvedimento e il motivo che ha fatto esplodere lo scandalo. >> Clamorosa notizia sulla bimba scomparsa 19 anni fa Il capo allenatore Igor Medved è stato sollevato dall'incarico e allontanato dai Giochi con effetto immediato.

