19 febbraio | eventi storici compleanni celebri e curiosità dall' almanacco del giorno

Il 19 febbraio 1473, Nicolò Copernico nacque in Polonia, cambiando per sempre la storia dell’astronomia. La sua teoria eliocentrica, proposta nel XVI secolo, sfidò le idee dell’epoca e suscitò un grande dibattito tra scienziati e religiosi. La scoperta rivoluzionò la visione dell’universo, spostando il centro dal Terzo pianeta al Sole. Oggi, il suo contributo viene ricordato come una delle svolte più importanti nel campo della scienza. Questo giorno porta con sé anche altre curiosità e avvenimenti storici significativi.

Cosa accadde il 19 febbraio. Il 19 febbraio 1473 nacque Nicolò Copernico, l'astronomo polacco che rivoluzionò la nostra comprensione del cosmo con la teoria eliocentrica. Questo giorno è ricordato anche per l'inizio della Battaglia di Iwo Jima nel 1945, uno degli scontri più sanguinosi della Seconda Guerra Mondiale. Infine, nel 1986, la stazione spaziale sovietica Mir fu lanciata, segnando un importante passo avanti nell'esplorazione spaziale. Chi è nato il 19 febbraio. Tra i nati celebri del 19 febbraio ricordiamo Niccolò Copernico, fondamentale per la scienza astronomica. Anche l'attore americano Benicio del Toro è nato in questa data nel 1967, noto per i suoi ruoli in film come "Traffic" e "Sicario". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

