Roma | Sacrofano coltiva marijuana in casa Arrestato 35enne

A Sacrofano, Roma, i Carabinieri hanno scoperto una coltivazione domestica di marijuana. Un uomo di 35 anni è stato arrestato, mentre sua madre e sorella sono state denunciate. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto al consumo e alla produzione di sostanze stupefacenti sul territorio.

Scoperta dai Carabinieri una coltivazione domestica di marijuana: arrestato un 35enne, denunciate madre e sorella. I Carabinieri hanno arrestato un 35enne e denunciato sua madre e sua sorella, di 65 e 31 anni, per aver coltivato in casa 15 piante di marijuana. L’operazione è partita quando i Carabinieri, insospettiti dal persistente odore proveniente dall’abitazione, hanno deciso di eseguire una perquisizione che ha consentito di trovare 15 piante di marijuana in vasi, con altezza compresa tra gli 80 e 130 cm. Alcune di queste erano coltivate nel portico dell’abitazione e nascoste dietro a dei materassi messi lì per coprirle, mentre altre erano all’interno di tende idroponiche dotate di sistemi di aerazione e illuminazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

