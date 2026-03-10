Borgo San Vitale | ecco le condizioni dei bagni pubblici

A Borgo San Vitale, nei pressi dei Portici del Grano in Piazza Garibaldi, sono state valutate le condizioni dei bagni pubblici. Le strutture si trovano in una zona frequentata da cittadini e turisti, e la loro cura è un tema che suscita attenzione tra gli utenti. La situazione attuale dei servizi igienici pubblici viene descritta come rilevante per chi utilizza questa parte della città.

Ecco le condizioni dei bagni pubblici in Borgo San Vitale, vicino ai Portici del Grano in Piazza Garibaldi. Cittadini e turisti hanno segnalato la situazione, che arriva tramite Parma Indecorosa. “Molte persone sono costrette a utilizzarli nonostante lo stato di degrado in cui sono stati lasciati”. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Voli per Londra, il giovedì sera l'arrivo a Parma è alle 20.50 ma l'ultimo autobus è alle 19.18 A Parma portarsi il pranzo da casa fa risparmiare fino a 3.600 euro l’anno “Liste d’attesa, crollati del 30% le visite e gli esami effettuati dalle due aziende sanitarie di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Spoleto, un albergo diurno al posto dei bagni pubbliciIl Comune di Spoleto annuncia con una nota che “è stato aggiudicato l’intervento di riqualificazione urbana e recupero degli ex bagni pubblici in... Leggi anche: Vi mostro perché la rivoluzione dei bagni pubblici di Roma non ha funzionato Una raccolta di contenuti su Borgo San Vitale ecco le condizioni dei... Discussioni sull' argomento Castelnovo Bros: Gabriel, 12 anni, crea il gioco del paese; Sagra del neccio a San Quirico (Pescia); Borghi in Franciacorta: i più belli da visitare nel 2025. Verona: il grido di Borgo Roma. Il degrado del Parco San Giacomo tra cronaca e abbandono Il cuore verde di Borgo Roma batte a un ritmo affannato. Il Parco San Giacomo, un tempo polmone vitale per le famiglie veronesi, è oggi al centro di una dura polemic - facebook.com facebook