Spoleto un albergo diurno al posto dei bagni pubblici

Il Comune di Spoleto ha deciso di trasformare gli ex bagni pubblici in piazza della Vittoria in un albergo diurno. L’amministrazione ha annunciato che sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione, aprendo così una nuova fase per questa zona centrale della città. Ora si aspetta di vedere come cambierà l’aspetto della piazza e quali servizi offrirà questa novità.

Il Comune di Spoleto annuncia con una nota che "è stato aggiudicato l'intervento di riqualificazione urbana e recupero degli ex bagni pubblici in piazza della Vittoria". I lavori "per la realizzazione di un albergo diurno, che funga anche da hub dei cammini", sono stati affidati "alla ditta Restaura srl di Castiglion del Lago". I lavori, il cui importo è di 815.690,54 euro (400mila euro della Regione Umbria e 415.690,54 euro del Comune di Spoleto), prevedono "sia il consolidamento strutturale dell'immobile, che la realizzazione di una nuova copertura calpestabile e utilizzabile come area tavoli a servizio di bar e ristoranti che ne faranno richiesta.

